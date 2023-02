Geklaute Jacke mit Schlüsseln führt Diebe über Auto bis in Wohnung von Opfer

In der Jacke ihrer Opfer fanden die Diebe Auto- und Wohnungsschlüssel. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Mit Schlüsseln aus der Jacke gelangten sie zunächst in das Auto ihres Opfers und schließlich auch in dessen Wohnung, wie die Polizei in der sächsischen Stadt am Donnerstag mitteilte. Sie stahlen letztlich Gegenstände im Wert von mehr als Tausend Euro.

Den Angaben zufolge betraten die Unbekannten am Mittwochnachmittag das geöffnete Kosmetikstudio in Leipzig-Eutritzsch und stahlen dort zwei Jacken von der Garderobe - darin befanden sich auch ein Schlüsselbund sowie ein Autoschlüssel. Damit öffneten sie zunächst den Kleinwagen des Opfers.

Auf der dort verstauten Zulassungsbescheinigung war wiederum die Anschrift des Manns vermerkt.

Die Unbekannten fuhren mit dem Wagen zu der Adresse und öffneten mit dem gestohlenen Schlüssel die Wohnungstür. Sie erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld.