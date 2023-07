Firma in Leipzig durchsucht: Ermittler vermuten Verbindungen zur Mafia

Leipzig - Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn wurde am heutigen Donnerstag eine Firma in Leipzig durchsucht.

Zoll, Staatsanwaltschaft und Polizei rückten am Donnerstag in die Dessauer Straße an. © News5

Wie TAG24 von einem Sprecher der Staatsanwaltschaft erfuhr, konzentrierte sich die Durchsuchung auf einen italienischen Gastronomie-Zulieferer in der Dessauer Straße.

Der Maßnahme gingen demnach langwierige Ermittlungen voraus: Anfang des Jahres wurden in einer Wohnung in Höxter 145 Kilogramm Marihuana gefunden, woraufhin Ende Juni umfangreiche Durchsuchungen in Duisburg, Kassel und Höxter folgten.

"Im Rahmen der Auswertung der dort sichergestellten Beweismittel sind wir dann auf die Firma in Leipzig gestoßen", erklärte der Sprecher.

Zu den Ergebnissen der Durchsuchung wurden zunächst keine Angaben gemacht. Das Verfahren soll aber Bezug zur 'Ndrangheta, der kalabrischen Mafia, haben.