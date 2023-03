Leipzig: GPS-Ortung wird Vespa-Dieb zum Verhängnis

Die Polizei stieß auf mehrere gestohlene Fahrzeuge in einer Leipziger Garage. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Wie Polizeisprecherin Josephin Heilmann berichtete, meldete der Eigentümer (36) seine Piaggio-Vespa in der vergangenen Woche als gestohlen. Bereits am nächsten Tag gelang es ihm dann aber, das Gefährt in einem Garagenkomplex in Lindenthal zu orten.

"Aufgrund eines akustischen Signals des GPS-Senders am Kraftrad war es den Polizeibeamten dann möglich, exakt die Garage zu bestimmen, hinter welcher die gestohlene Vespa zu vermuten war", erklärte die Sprecherin den weiteren Ablauf des Einsatzes.

Nachdem ein Richter des Leipziger Amtsgerichtes grünes Licht gegeben hatte, begannen die Beamten mit der Durchsuchung der Garage - und fanden mehr als sie erwartet hatten.

Im Inneren wurde nämlich nicht nur das Kraftrad des 36-Jährigen festgestellt, sondern noch weitere Motorroller, ein Quad sowie ein Motorrad. Sie waren allesamt als gestohlen gemeldet worden und werden nun nach und nach an die rechtmäßigen Eigentümer übergeben.