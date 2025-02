Großeinsatz der Polizei: SEK rückt im Leipziger Osten an

Leipzig - Schwer bewaffnet und in vollen Rüstungen rückte am Mittwochmorgen eine Einheit des Sondereinsatzkommandos (SEK) im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf an!

Kräfte des SEK bei ihren Vorbereitungen. Im Leipziger Osten läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Spezialkräfte hatten sich mit ihren Fahrzeugen entlang der Dornberger Straße, direkt vor einem Mehrfamilienhaus positioniert. Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, wie sich die Männer offenbar auf ihren Einsatz vorbereiten, Schutzwesten und andere Ausrüstung anlegen.

Was genau in dem Haus vor sich geht, ist derzeit noch unklar. Polizeisprecher Michael Schwerinsky sprach gegenüber TAG24 lediglich von einer Person in einer Wohnung des Hauses, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden soll. Diese habe zu dem SEK-Einsatz geführt. "Wir haben gegen 7.40 Uhr davon erfahren", so der Sprecher.

Auch Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie weitere Beamte der Polizei befinden sich bereits vor Ort.