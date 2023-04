Kinderporno-Ermittlungen in und um Leipzig: Kripo durchsucht 25 Objekte

Am Mittwoch wurden mehrere Wohnungen und Häuser in und um Leipzig von der Polizei durchsucht.

Von Janina Papst

Leipzig - Am Mittwoch wurden mehrere Wohnungen und Häuser in und um Leipzig, unter anderem in der Laubestraße in Möckern, von der Polizei durchsucht.

Am Mittwoch durchsuchte die Polizei zahlreiche Wohnungen in Leipzig und den angrenzenden Landkreisen. © Silvio Bürger Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz TAG24 auf Anfrage mitteilte, liegt den zwischen 5 und 15 Uhr durchgeführten Durchsuchungen ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wegen der "Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinder- oder jugendpornografischer Inhalte" zugrunde. Nachdem das Leipziger Amtsgericht grünes Licht gegeben hatte, wurden die Maßnahmen dann am heutigen Mittwoch sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Leipzig sowie in Nordsachsen durchgeführt. "Insgesamt wurden in den gegen 30 Beschuldigte im Alter von 15 bis 74 Jahren geführten Ermittlungsverfahren 25 Objekte in Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen durchsucht", teilte Polizeisprecherin Maxi Böckel am Nachmittag mit. "Dabei handelte es sich um Wohnungen und zugehörige Nebengelasse sowie Fahrzeuge." Die eingesetzten Beamten der Kripo wurden von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt. Insgesamt 120 Kräfte waren im Einsatz.

Hunderte Beweismittel sichergestellt, Auswertung wird einige Zeit in Anspruch nehmen

390 Beweismittel wurden sichergestellt, darunter eine Vielzahl von Mobiltelefonen, Computern sowie digitalen Speichermedien. Böckel: "Die Ermittlungen in den einzelnen Verfahren dauern an und werden aufgrund der nunmehr erforderlichen aufwändigen Auswertung der sichergestellten Speichertechnik noch einige Zeit in Anspruch nehmen." Bereits Mitte Januar waren in Leipzig Objekte von Verdächtigen der Kinderporno-Szene durchsucht worden.