Langfinger (19) rast mit geklautem Auto in Fahrradladen und steckt Tatfahrzeug in Flammen

Delitzsch - Am frühen Freitagmorgen wurde die Polizei im Landkreis Nordsachsen zu einem ungewöhnlichen Einbruch alarmiert: Ein Mann war mit einem Auto in ein Sportgeschäft gerast, um daraus Fahrräder und Zubehör zu klauen.

Am Freitagnachmittag war die zerstörte Eingangstür des Ladens durch eine Holzplatte abgedeckt. © Silvio Bürger

Die Beamten wurden nach Angaben der Leipziger Polizei gegen 5 Uhr morgens in die Reiffeisenstraße in Delitzsch alarmiert. Den Spuren am Tatort nach musste jemand dort mit einem Auto in ein Geschäft gekracht sein und hatte mutmaßlich mehrere Fahrräder aus dem Laden entwendet.

Noch vor Ort entdeckten die Polizisten einen 19-Jährigen, der sich unter einem Transporter versteckte.

"In unmittelbarer Nähe stand ein neuwertiges Fahrrad ohne jegliche Gebrauchsspuren, welches vermutlich aus dem Sportgeschäft stammte. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des Tatverdächtigen fanden die Beamten weitere Gegenstände, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten und stellten diese sicher", teilte Polizeisprecherin Therese Leverenz mit.