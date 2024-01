Bilder von Holocaust-Überlebenden mit Hitlerbärten beschmiert – Staatsschutz ermittelt

Leipzig - Welch ein Hohn für Holocaust-Überlebende: Am und im Leipziger Hauptbahnhof wurden am frühen Samstagmorgen mehrere Bilder einer Gedenkausstellung geschändet.

Sechs Bilder wurden allein außerhalb des Hauptbahnhofs beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Im Bahnhofsgebäude wurden ebenfalls mehrere Bilder beschmiert.

Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Taten zwischen 1.53 Uhr und 2.15 Uhr am Willy-Brandt-Platz, bevor am Samstag die Holocaust-Gedenkausstellung eröffnet werden sollte.

Es ist der erste derartige Fall in diesem Jahr: Erst Anfang Januar hatten Unbekannte ein jüdisches Mahnmal zum Gedenken an ermordete Sportler in der Elsterstraße beschädigt.