Leipzig: Mehrere Pizza-Lieferanten mit Fake-Waffe bedroht - 33-Jähriger in Haft

Die zweite Tat folgte keine 45 Minuten später, gegen 22.15 Uhr, in der Volksgartenstraße: Nachdem der 19-jährige Lieferant die Bestellung in einem Mehrfamilienhaus abgeliefert hatte, wurde er draußen plötzlich von einem Unbekannten bedroht - auch hier mit einer täuschend echt aussehenden Waffe in der Hand.

Nach Angaben der Leipziger Polizeidirektion spielte sich der erste Vorfall am vergangenen Freitag gegen 21.30 Uhr in der Elsa-Brändström-Straße ab.

Im Rahmen der Ermittlungen rückte schnell ein 33-jähriger Deutscher ins Visier der Behörden. So soll er auch an einem Erpressungsdelikt am vergangenen Mittwoch beteiligt gewesen sein, das nach ganz ähnlicher Manier abgelaufen war.

Bereits am Samstag wurde er dann vorläufig festgenommen, am Sonntag folgte die Überlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen in allen Fällen dauern weiterhin an, so die Polizei.