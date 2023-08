10.08.2023 15:00 Nach Verkehrsunfällen unter Alkohol: Mann schließt sich in Auto ein

Ein betrunkener Autofahrer fuhr mehrere parkende Autos in der Schrammsteinstraße in Leipzig an und zeigte aggressives Verhalten gegen die Polizei.

Von Gloria Prokisch

Leipzig - Am gestrigen Mittwochabend gegen 20.20 Uhr wurde in der Schrammsteinstraße in Leipzig ein Betrunkener beim Autofahren beobachtet. Passanten informierten daraufhin die Polizei. Ein betrunkener Autofahrer fuhr mehrere parkende Autos an und zeigte aggressives Verhalten. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Der Fahrer (42) eines blauen VW Golf soll bei seiner Fahrt gegen mehrere parkende Autos gestoßen sein, berichtet die Polizei Leipzig. Beim Eintreffen der Beamten im näheren Umfeld der Schrammsteinstraße konnte das Auto des betrunkenen Fahrers festgestellt werden. Der Mann saß schlafend auf dem Fahrersitz. Die Motorhaube des Fahrzeuges war noch warm. Leipzig Crime Heftige Explosion zerstört Zigarettenautomat in Leipziger Wohngebiet Die Polizisten sprachen den 42-Jährigen an. Nach der Kontrolle der Ausweispapiere sagte der Mann, dass er getrunken habe und schlafen will. Daraufhin schloss sich der Fahrer in seinem Golf ein und weigerte sich auszusteigen. Die Polizeibeamten forderten den Mann mehrmals auf zu kooperieren. Der Betrunkene kletterte stattdessen aber auf die Rücksitzbank seines Autos. Aus diesem Grund wurde die Öffnung des Fahrzeuges durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Die Polizisten schlugen daraufhin eine Scheibe des Autos ein, um den Schlüssel zu holen und den Golf zu öffnen. Der 42-Jährige war aggressiv und wehrte sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Auf dem Polizeirevier wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort gegen den Autofahrer wurden aufgenommen.

