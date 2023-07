10.07.2023 13:51 Leipzig: Pizzeria-Einbrecher stehlen Bargeld in dreistelliger Höhe

In einer Pizzeria in Leipzig-Möckern wurde am vergangenen Sonntag eingebrochen und Bargeld gestohlen.

Von Gloria Prokisch

Leipzig - Am gestrigen Sonntag wurde in Leipzig-Möckern zwischen 2.37 Uhr und 3.08 Uhr in einer Pizzeria eingebrochen. Nach Einbruch in einer Pizzeria ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls. (Symbolbild) © 123RF/pureshot Laut Informationen der Polizeidirektion Leipzig verschafften sich Unbekannte zur angegebenen Tatzeit gewaltsam Zugang in eine Pizzeria. Anschließend entwendeten die Täter Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

