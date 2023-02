Leipzig: Schon wieder Graffiti-Attacken auf Grünen-Büros!

Leipzig - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag besprühten unbekannte Täter zwei Abgeordnetenbüros der Grünen in Leipzig .

Zwei Grünen-Parteibüros in Leipzig wurden in der Nacht auf Donnerstag besprüht und beschädigt. © Lausitznews.de

Wie Polizeisprecherin Dorothea Benndorf mitteilte, spielte sich der erste Vorfall in der Hohen Straße im Stadtteil Zentrum-Süd ab.

Die Täter machten sich irgendwann im Zeitraum zwischen 17 Uhr abends und 10 Uhr morgens an den Jalousien des Abgeordnetenbüros zu schaffen und besprühten sie mit roter Farbe.

Laut Benndorf war der Schriftzug etwa 2,24 mal 1,40 Meter groß. Bei der Attacke wurde ein Sachschaden von etwa 150 Euro verursacht.

Und auch in Reudnitz-Thonberg waren in derselben Nacht Graffiti-Sprayer unterwegs, die es auf das Grünen-Büro in der Heinrichstraße abgesehen hatten.

Zwischen 15 Uhr am Mittwoch und 9 Uhr am Donnerstag besprühten sie die Schaufensterscheibe ebenfalls mit roter Farbe und hinterließen so einen circa 3,5 mal 1,5 Meter großen Schriftzug.

Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, sei bisher noch unklar. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung.