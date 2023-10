Leipziger Fußballfan an Bahnhof angegriffen und beleidigt: Polizei sucht Zeugen

Delitzsch - In Delitzsch wurde der Fan einer Leipziger Fußballmannschaft brutal angegriffen und verletzt. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen der Tat.

Im Regionalexpress gingen die verbalen Attacken des Angreifers weiter. (Symbolbild) © 123RF/manifeesto

Der Vorfall ereignete sich den Angaben der Bundespolizei nach bereits am 4. Oktober gegen 19.35 Uhr auf dem Bahnsteig des unteren Bahnhofs in Delitzsch. Dort hatte ein 46-Jähriger einen 49-Jährigen attackiert, der offensichtlich Fan einer Leipziger Fußballmannschaft war.

Der Angreifer stieß den Fan zu Boden, trat und schlug auf ihn ein. Als der Regionalexpress nach Leipzig einfuhr, stiegen beide Männer ein und es folgten wüste Beleidigungen seitens des 46-Jährigen.

Ein in der Nähe stehender Reisender kam dem Geschädigten zu Hilfe, sodass der Täter endlich von ihm abließ. Dieser stieg am Haltepunkt "Leipzig Messe" aus, der Fan meldete den Angriff nach seiner Ankunft am Hauptbahnhof.



Die Bundespolizei konnte den Angreifer schnell identifizieren. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Im Rahmen der Ermittlungen werden nun noch Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben.