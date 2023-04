Leipziger Stadtwerke warnen: Bei angeblichen Mitarbeitern ist momentan Vorsicht geboten!

In Leipzig treiben momentan Fake-Mitarbeitende der Stadtwerke ihr Unwesen. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

In den vergangenen Wochen erreichten die Leipziger Stadtwerke derart viele Kundenhinweise über unseriös empfundene Haustürgeschäfte und Telefonanrufe, dass eine offizielle Pressemitteilung als Appell veröffentlicht wurde.

Demnach führe das Unternehmen derzeit keine proaktiven Gespräche an Haustüren oder per Telefon durch. Solltet Ihr also in den nächsten Tagen eine Person mit angeblichen Akquise-Absichten der Stadtwerke sprechen: Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Betrüger!

Tatsächliche Stadtwerke-Mitarbeiter erkennt Ihr an ihren gültigen Betriebsausweisen samt Foto zur zweifelsfreien Identifizierung. Unterschreibt Ihr Verträge oder andere Papiere, solltet Ihr Euch zur Sicherheit zudem stets einen Durchschlag ausstellen lassen. Und: Persönliche Infos oder Eure Zählernummer behaltet Ihr bitte stets für Euch!

Den wirklichen Kundenservice der Leipziger Stadtwerke erreicht Ihr telefonisch unter der Nummer 03411213333 oder per E-Mail unter stadtwerke@l.de.