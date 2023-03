Leipzigs Polizei bittet um Hilfe: Wer erkennt diesen Brandstifter?

Mit diesen Aufnahmen sucht Leipzigs Polizei aktuell nach einem Brandstifter. © Montage: Polizei Leipzig

Der Unbekannte hatte in der Nacht zum 17. Dezember 2021 zwei X3 am BMW-Autohaus Zwickauer Straße im Stadtteil Marienbrunn angezündet. Zwei weitere Autos, die daneben standen, wurden durch die enorme Hitze in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

Damit jedoch nicht genug: Vor der Brandstiftung beschmierte der Mann noch zwei Mini sowie die Glassfassade des Autohauses mit roter Farbe, hinterließ politische Symbole und Parolen.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 200.000 Euro, ermittelt seitdem wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten bisher jedoch keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden. Lediglich die Überwachungskameras lieferten noch Bilder des Tatverdächtigen, mit denen sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet und um Hinweise bittet.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

schwarze Jacke mit Bild auf dem Rücken



graue Kapuze (eventuell Hoodie unter der Jacke)



schwarze Hose

Weitere Bilder können auf der Website der Polizei Sachsen eingesehen werden.