10.04.2023 10:00 Teenie-Trio knackt Tretmobil am Cossi

Am Sonntagnachmittag haben mehrere Jugendliche am Cospudener See ihr Unwesen getrieben.

Von Nico Zeißler

Markkleeberg - Am Sonntagnachmittag haben mehrere Jugendliche am Cospudener See ihr Unwesen getrieben. Die Tat ereignete sich in der Nähe des Hafens am Cospudener See. © Anke Brod Das männliche Trio im Alter von 17, 18 und 19 Jahren hat nach Polizeiangaben vom Montagmorgen gegen 16.20 Uhr das Schloss eines Tretmobils in der Markkleeberger Hafenstraße aufgebrochen und das Fahrzeug entwendet. "Durch einen Zeugen konnten die drei Tatverdächtigen bereits wenig später in der Nähe des Tatortes gestellt werden", sagte Polizeisprecherin Therese Leverenz. "Durchgeführte Drogentests verliefen positiv auf Amphetamine und Cannabis", so die Sprecherin weiter. Der 17-Jährige sei erkennungsdienstlich behandelt worden, seine Komplizen nach Beendigung der Maßnahmen entlassen. Das Trio klaute ein Tretmobil. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa Leverenz: "Sie haben sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls zu verantworten."

