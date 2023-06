Mehrere Personen beteiligt: Ein Verletzter bei Schlägerei im Leipziger Zentrum

Leipzig - Bei einer Auseinandersetzung im Bereich des Tröndlinrings im Leipziger Zentrum ist am Donnerstagabend ein 40-jähriger Mann verletzt worden.

Der 40-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. © Leipzig Livereport

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz gegenüber TAG24 mitteilte, war es gegen 20.30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, der letztendlich offenbar in einer handfesten Schlägerei endete.

Mehrere Personen sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Einige habe die Polizei noch stellen können. "Ein 40-Jähriger musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden", so die Sprecherin.

Wie genau es zu der Schlägerei kam und was sich währenddessen abspielte, ist derzeit noch unklar.