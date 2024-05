Nach Leichenfund in Container: Tatverdächtiger (24) gefasst und in U-Haft!

Die Leiche des toten 43-Jährigen war in diesem Container nahe dem Hauptbahnhof entdeckt worden. © EHL Media/Björn Stach

Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 24-jährigen Mann aus der Ukraine.

Wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags wurde ein Haftantrag gegen ihn gestellt, der durch einen Ermittlungsrichter in Vollzug gesetzt wurde.

"Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an", teilte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Donnerstag mit.

Der 43-jährige Tote war bereits am vergangenen Dienstag in einem Container an der Straße Sachsenseite östlich des Hauptbahnhofs gefunden worden.