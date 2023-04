Nach mutmaßlichem Raubüberfall: SEK stürmt Wohnung in Wurzen

Wurzen - Am Mittwochabend stürmte ein Sondereinsatzkommando der Polizei ein Mehrfamilienhaus in Wurzen (Landkreis Leipzig ).

Ein Sondereinsatzkommando verschaffte sich Zutritt zur Wohnung des Verdächtigen. © Sören Müller

Grund für den Einsatz war laut Polizeisprecherin Sandra Freitag eine Anzeige vom Mittwochmittag: Ein Mann war im Polizeirevier Wurzen aufgetaucht und hatte einen ihm bekannten Täter beschuldigt, ihn überfallen zu haben.

Da die Beamten aufgrund der mitgeteilten Informationen davon ausgingen, dass sich der 39-jährige Verdächtige mit einer Waffe in seiner Wohnung aufhalten könnte, rückten sie am selben Abend gegen 18.30 Uhr in die Schillerstraße aus.

Neben dem SEK kam auch ein Sprengstoff- und Drogenspürhund zum Einsatz.

Nachdem sie die Tür der betroffenen Wohnung aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht hatten, konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben haben: Der Gesuchte war nicht zuhause, stattdessen wurde er wenig später in der Nähe aufgegriffen und in Gewahrsam genommen.