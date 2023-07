Nachbarschaftsstreit in Sachsen eskaliert: Haftbefehl wegen versuchten Mordes!

Colditz - Im Landkreis Leipzig musste die Polizei bei einer Auseinandersetzung in einer Kleingartenanlage einschreiten, nachdem ein 60-Jähriger seinen Nachbarn (84) verletzt hatte. Die Justiz geht von versuchtem Mord aus.

Zwischen zwei Laubenpieper war am Samstagmorgen ein verhängnisvoller Streit ausgebrochen. (Symbolbild) © 123RF/normankrauss

Nach Angaben der Leipziger Polizeidirektion ereignete sich der Vorfall am Samstagmorgen um 9 Uhr.

Die Einsatzkräfte wurden in eine Kleingartenanlage in Colditz alarmiert, nachdem dort ein 84 Jahre alter Mann von seinem 60-jährigen Nachbarn mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden war.

Der Attackierte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 60-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

"Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde am Sonntagnachmittag durch den zuständigen Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Leipzig gegen den 60-jährigen Beschuldigten ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung erlassen", teilte Polizeisprecherin Maxi Böckel am Montag mit.

Die Ermittlungen laufen.