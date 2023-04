Nächtlicher Polizeieinsatz: Was war da los in Connewitz?

Laut Polizei wurde bei dem Einsatz eine 25-Jährige wegen zwei offener Haftbefehle festgenommen. (Symbolbild) © Heiko Kueverling/123RF

Wie TAG24 vonseiten der Behörde erfuhr, wurde gegen 20.21 Uhr eine 25-jährige Frau wegen zwei offener Haftbefehle aufgegriffen. "Sie befindet sich jetzt in der Polizeidirektion", erklärte Polizeisprecherin Josephin Heilmann.

Zum genauen Ablauf des Einsatzes und den Hintergründen der Haftbefehle lagen zunächst keine Informationen vor.

Die Accounts "Aktion Antifa Leipzig" und LZO Media hatten via Twitter ebenfalls von dem Einsatz berichtet. Demnach soll die Frau in einem Haus an der Bornaischen Straße, Ecke Stockartstraße festgenommen worden sein. "Mehrere Genoss*innen vor dem Haus werden gepfeffert und geschubst. Viel Polizei auf dem Weg in den Süden", hieß es dort.

Später sei eine weitere Person von der Polizei festgenommen worden. Dabei habe diese eine Panikattacke erlitten. Auf einem Video des Geschehens soll zu sehen sein, wie die Person in einem Einsatzfahrzeug festgehalten wird und dabei angeblich lautstark um Hilfe ruft.

"Zwei Menschen wurden vermutlich mit zur Dimitroffwache genommen", hieß es weiter.