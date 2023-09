Weil er zu schnell war: Biker liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei und landet im Krankenwagen

Leipzig - Lebensbedrohlich und vollkommen unnötig. So lässt sich am besten eine Verfolgungsjagd beschreiben, die sich Donnerstagnacht ein 23-jähriger Motorradfahrer mit der Leipziger Polizei lieferte.

Die Verfolgungsjagd endete für den Motorradfahrer (23) an einem geparkten Audi. © Leipzig Livereport

Die Beamten waren auf den Deutschen aufmerksam geworden, als er mit überhöhter Geschwindigkeit den Peterssteinweg entlang fuhr und hatten daraufhin beabsichtigt, den Biker zu kontrollieren.

Statt Anhaltesignal und Blaulicht nachzukommen, beschleunigte der 23-Jährige jedoch und raste die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Süden entlang. Dabei überfuhr der Straßen-Rowdy mehrere rote Ampeln, bevor er in Connewitz in die Scheffelstraße einbog.

Auf der Brandstraße war dann jedoch Schluss. In Höhe der Neudorfgasse verlor der Biker in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine, krachte gegen einen geparkten Audi und kam schließlich zu Fall. Der nachfolgende Streifenwagen stieß in der Folge noch gegen das Motorrad, wodurch auch an ihm Schaden entstand.