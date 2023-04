Polizei ermittelt nach gleich mehreren Einbrüchen in Plagwitz

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen besonders schweren Diebstahls. (Symbolbild) © Jaromír Chalabala/123RF

Unbekannte Täter sind am Wochenende in gleich zwei Gebäude im Stadtteil Plagwitz in Leipzig eingedrungen, um darin Beute zu machen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stiegen die Einbrecher zunächst in einen Gebäudekomplex ein und hebelten dort die Zugangstüren zu gleich drei Firmen auf. Aus diesen entwendeten sie die besagten Güter.

Der Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Der Stehlschaden bewegt sich laut Schätzung der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.

Ebenfalls am Wochenende brachen Unbekannte in ein Büro ein, das sich auch in Plagwitz befindet, entwendeten einen Laptop und Bargeld.

Ein Sachschaden sei nicht entstanden. Der Stehlschaden belaufe sich laut Polizei auf einen hohen dreistelligen Betrag.