Polizei schnappt Teenie-Gangster (18, 19)! Sie hatten mehrere Einbrüche begangen

In Eilenburg in Nordsachsen hat die Polizei am Wochenende ein Einbrecher-Duo (18, 19) geschnappt. Wie sich herausstellte, war es nicht ihr erstes krummes Ding.

Von Eric Mittmann

Eilenburg - Sie verschafften sich gewaltsam Zugang, stahlen mehrere elektronische Geräte. In Eilenburg in Nordsachsen hat die Polizei am Wochenende ein Einbrecher-Duo (18, 19) geschnappt. Wie sich während der Ermittlungen herausstellte, war es nicht das erste krumme Ding, das sie begangen hatten. Bei ihrem letzten Bruch hatte sich das Duo gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus verschafft. (Symbolbild) © sdecoret/123RF Sonntagmorgen in Eilenburg. In einem Reihenhaus an der Herman-Michaelis-Straße begehen die beiden Teenager einen Einbruch und werden dabei von Zeugen bemerkt, die umgehend die Polizei alarmierten. Die Beamten eilten umgehend zum Ort des Geschehens, ein eingesetzter Kriminaltechniker sicherte Spuren. Dabei stellt sich heraus, dass sich die Langfinger gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft hatten, indem sie eine Tür aufbrachen. Anschließend entwendeten sie mehrere elektronische Geräte und weitere Gegenstände. Weitere eingesetzte Beamte konnten die beiden Deutschen rasch als Tatverdächtige ermitteln. Leipzig Crime Zweiter Brandanschlag auf Leipzigs Superblitzer innerhalb von zwei Tagen Doch damit nicht genug. Denn als die Polizei die Wohnung der Teenie-Gangster durchsuchte, fanden sich dort nicht nur die gestohlenen Gegenstände aus dem Reihenhaus-Einbruch, sondern auch weiteres Diebesgut. Die Ermittlungen der Eilenburger Kripo ergaben, dass das Duo zusammen mit anderen Tatverdächtigen bereits in der Vergangenheit Straftaten begangen hatte, darunter Einbruchsdiebstähle in Keller, Wohnräume und Einrichtungen. Das Duo sitzt mittlerweile hinter Gittern. Die Ermittlungen in dem Fall sind noch nicht abgeschlossen.

Titelfoto: sdecoret/123RF