Schon wieder mehrere Automaten in Leipzig und Umgebung gesprengt

Leipzig - Nachdem es bereits am Wochenende zu mehreren Sprengungen von Automaten im Leipziger Raum gekommen war, schlugen Unbekannte erneut zu.

Unbekannte sprengten in der vergangenen Nacht um 1.54 Uhr diesen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn im Leipziger Stadtteil Liebertwolkwitz. © Anke Brod

Insgesamt viermal kam es am Montag und Dienstag in und um Leipzig wiederholt zur Sprengung von Automaten, wie die Polizei mitteilte.

In den frühen Stunden des Montagmorgens versuchten Unbekannte in Torgau auf der Dorfstraße im Ortsteil Zinna, zwischen 1 Uhr und 7.30 Uhr an den Inhalt eines Zigarettenautomaten zu gelangen.

Mithilfe von Pyrotechnik sprengten sie dessen Gehäuse und entfernten das Gerät von seiner Wand. An den Inhalt konnten die Diebe nicht gelangen. Dennoch verursachten sie einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Etwa im gleichen Zeitraum, gegen 6.50 Uhr, stellte auch die Leipziger Polizei fest, dass es erneut in der Prager Straße im Stadtteil Reudnitz-Thonberg zu explosiven Zerstörungen kam. Hier sprengten Unbekannte in der Nähe der Alten Messe zwei Schaltkästen. Durch die Detonation beschädigten sie die Steuergeräte einer Ampel. Der Sachschaden befindet sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Schon am gestrigen Montag berichtete die Polizei von einer ähnlichen Demolierung, die sich auf der Prager Straße abspielte.