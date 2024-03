So dreist wurde eine Leipziger Oma (88) vom "Pflegedienst" beklaut

Leipzig - Als der vermeintliche Pflegedienst ihre Wohnung in der Leipziger Südvorstadt wieder verließ, fehlte plötzlich die Geldbörse der 88-Jährigen.

Vom Geld der Leipzigerin war am Ende des Besuchs nichts mehr übrig. (Symbolbild) © 123rf/9nong

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, klingelte es am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr an der Tür der Seniorin in der Kochstraße.

"Ein unbekannter Mann stellte sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes vor und gab an, dass er zur Überprüfung der Pflegestufe einige Tests mit ihr durchführen müsse", so die Sprecherin weiter.

Nachdem er ihre Wohnung betreten hatte, streifte er durch mehrere Räume, um einen "Hörtest" mit der Seniorin zu machen.

Doch als er nach etwa fünfzehn Minuten die Wohnung wieder unverrichteter Dinge verließ, wurde die Frau stutzig. Bei genauerem Hinsehen bemerkte sie dann, dass sowohl Bargeld im dreistelligen Bereich als auch ihre Geldbörse fehlte.