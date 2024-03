Sozialarbeiter (39) in Freizeittreff von Teenagern angegriffen und mit Reizgas verletzt

Leipzig - Am Donnerstagnachmittag wurde in Leipzig-Plagwitz ein Sozialarbeiter von Jugendlichen attackiert und verletzt.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben der Leipziger Polizeidirektion zufolge auf dem Parkplatz eines Freizeittreffs in der Erich-Zeigner-Allee. Gegen 15.40 Uhr meldete ein Teenager (15) einem dort tätigen Sozialarbeiter, dass ihm durch eine Gruppe Jugendlicher sein Basecap gestohlen worden war.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den sechs in schwarz gekleideten Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der 034196646666 zu melden.