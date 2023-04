Nach Rohr-Anschlag Brand im Tagebau: Staatsschutz ermittelt

Leipzig - Innerhalb von drei Tagen hat es offenbar einen zweiten Anschlag auf den Tagebau-Betrieb im Revier Vereinigtes Schleenhain (Kreis Leipzig ) gegeben. Diesmal gingen an einer Förderbandanlage Kabel in Flammen auf.

Das westliche Feld des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain - hier brannten in einem Förderbandtunnel an zwei Stellen die Kabel. © imago/Arnulf Hettrich

Das Feuer brach am Mittwochmorgen in einem Förderband-Tunnel am westlichen Tagebau-Rand aus. An zwei Stellen waren Niederstromkabel in Brand geraten. Die Flammen beschädigten zudem eine in der Nähe befindliche 30 KV-Leitung.

Nach Angaben der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft (MIBRAG) konnten beide Brandherde von der Werksfeuerwehr schnell gelöscht werden. "Der Betrieb des Tagebaus sowie die Versorgung des Kraftwerks Lippendorf waren zu jeder Zeit gewährleistet", erklärte MIBRAG-Sprecher Sebastian Exner auf Anfrage.

Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf, Kriminaltechniker untersuchten am Donnerstag den Brandort.

Sollte sich der Verdacht auf Brandstiftung erhärten, wäre es der zweite Anschlag binnen drei Tagen. In der Nacht zum Sonntag hatten Unbekannte rund 70 Löcher in eine rund 2,4 Kilometer lange Rohrleitung der Grubenentwässerung gebohrt.

Seither ermittelt der Staatsschutz.