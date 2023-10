Hunderttausende Euro Schaden: Täter fluten erneut Gebäude in Leipzig!

Die Täter sollen sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft, die Abflüsse beschädigt und dann die Wasserhähne geöffnet haben. Mehrere Etagen wurden dadurch geflutet. © News5

Erst am vergangenen Wochenende war auf ähnliche Art ein Neubau in Connewitz beschädigt worden, in dem in der kommenden Woche ein Supermarkt öffnen sollte.

Die Täter hatten dabei die Abflüsse verstopft und dann wie im aktuellen Fall die Wasserhähne geöffnet. "Hierdurch floss eine erhebliche Wassermenge in mehrere Teile des gerade fertig gestellten Gebäudes", erfuhr TAG24 von der Polizei.

Der entstandene Schaden soll sich demnach im Millionenbereich bewegen.

Ob die Taten politisch motiviert sind oder ob es sich im aktuellen Fall lediglich um Nachahmungstäter handelt, sei derzeit noch unklar.

"Aktuell gibt es keine Hinweise, die auf einen politischen Hintergrund schließen lassen", erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24. "Die Ermittlungen werden derzeit in alle Richtungen geführt."