"Tag X"-Demo in Leipzig: Ausschreitungen in der Nacht, Medienvertreter verletzt

Leipzig - Was kommt da am Samstag auf Leipzig zu? Nachdem am Mittwoch das Urteil gegen Lina E. (28) und drei Mitangeklagte im sogenannten "Antifa-Ost-Prozess" gefallen ist, wollen linke Gruppen in der Messestadt auf die Straße gehen. Polizei und Stadt bereiten sich seit Tagen auf die sogenannten "Tag X"-Proteste vor, reagierten kurzerhand sogar mit Verboten zweier Demos. Doch auch darauf scheint man in linken Kreisen bereits vorbereitet. Schon am Freitag gab es in und um Connewitz heftige Ausschreitungen.