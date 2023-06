"Tag X"-Demo in Leipzig: Lage eskaliert, Verletzte auf beiden Seiten

Nach dem Urteil gegen Lina E. wollen Linke am Samstag in Leipzig auf die Straße gehen. Polizei und Stadt bereiten sich seit Tagen auf die Tag-X-Proteste vor.

Von Enrico Glazner, Merle Aarents

Leipzig - Nachdem am Mittwoch das Urteil gegen Lina E. (28) und drei Mitangeklagte im sogenannten "Antifa-Ost-Prozess" gefallen ist, wollen linke Gruppen am Samstag in Leipzig auf die Straße gehen. Polizei und Stadt bereiten sich seit Tagen auf die sogenannten "Tag X"-Proteste vor, reagierten kurzerhand sogar mit Verboten zweier Demos. Schon am Freitag gab es in und um Connewitz heftige Ausschreitungen. Die Lage ist angespannt.

Wasserwerfer am Alexis-Schumann-Platz in Leipzig. Am frühen Samstagabend war die Lage dort erstmals eskaliert. "Wir werden uns von einem möglichen Verbot nicht daran hindern lassen, unseren legitimen Protest auf die Straße zu tragen", hieß es bereits in einem am Dienstag auf dem Szeneportal "indymedia" veröffentlichten Beitrag. Nach einer Entscheidung des sächsischen Oberverwaltungsgerichts in Bautzen bleibt die Demo weiter verboten. Für diesen Fall haben die Verfasser angekündigt, ihre Aktionen auf das gesamte Stadtgebiet von Leipzig ausweiten und dezentral zuschlagen. Als Ziele wurden dabei offen das Leipziger Stadtfest sowie das Konzert von Herbert Grönemeyer (67) in der Red Bull Arena genannt. Die Polizei war auf derlei Entwicklungen bereits vorbereitet, wie TAG24 erfuhr. Die Behörde geht davon aus, dass ihr am Samstag der größte Einsatz seit zwei Jahren bevorsteht. Leipzig Crime Sie drohten ihm mit Gewalt: Duo überfällt Zwölfjährigen in Leipzig Allein für die Proteste hat Sachsens Innenministerium insgesamt 30 Polizeihundertschaften aus ganz Deutschland angefordert, dazu Wasserwerfer, Hubschrauber, Drohnen, Hunde- und Reiterstaffeln.

Während die Polizei die eingekesselten Demonstranten räumte, hatte sich die Stimmung erneut erhitzt. Die Einsatzkräfte kündigten an, auch gegen umstehende Teilnehmer vorzugehen, sollten diese weiterhin versuchen, die Maßnahmen zu stören. Dazu kam es letztendlich. Videoaufnahmen zeigen, wie Beamte mit Schlägen gegen Demonstranten vorgehen. Ein Teilnehmer wurde dabei festgenommen.

Während der Räumung des Kessels ging die Polizei auch gegen umstehende Demonstranten vor, die aus ihrer Sicht versucht haben sollen, die Maßnahmen zu stören.

Ein Demonstrant wurde dabei festgenommen.

Während sich die Lage im Bereich des Alexis-Schumann-Platzes allmählich wieder beruhigt, verarzten Sanitäter auch auf Seiten der Demonstranten Verletzte. Auch hier lagen zunächst keine genauen Zahlen vor.

Nach Informationen von vor Ort hat die Polizei etwa 300 Demonstranten festgesetzt. Ihn wird schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Die Leipziger Kripo soll hinzugezogen worden sein, gleichzeitig hätten Einsatzkräfte damit begonnen, die Identitäten der Festgesetzten festzustellen. Einige Demonstranten sollen versucht haben, ihre Kleidung anzuzünden. Dies sei von der Polizei jedoch rechtzeitig gelöscht worden.

Einige Demonstranten sollen nach Informationen von vor Ort versucht haben, ihre Kleidung anzuzünden. Die Polizei sicherte die Sachen.

Während die Polizei immer mehr Wasserwerfer am Alexis-Schumann-Platz auffährt, bestätigte eine Sprecherin gegenüber TAG24, dass es inzwischen erste Verletzte auf Seiten der Polizei gab. "Zur Zahl der Verletzten und zum Verletzungsgrad können wir aktuell noch keine genauen Aussagen machen", hieß es.

Die Polizei fährt inzwischen immer mehr Wasserwerfer am Alexis-Schumann-Platz auf.

Auf Seiten der Einsatzkräfte gab es erste Verletzte. Wie viele Beamte verletzt wurden, konnte zunächst nicht gesagt werden.

Nach Informationen von vor Ort hatte sich eine kleine Gruppe aus der Demo gelöst und versucht, Richtung Osten durch die Polizeisperre zu brechen. Ein Polizeiwagen wurde attackiert, konnte sich jedoch in Sicherheit bringen. Als eine Hundertschaft anrückte, flogen Böller und Steine. Die Polizei kesselte die Randalierer in einem Gebüsch ein. Dort versuchen Einsatzkräfte nun, die Demoteilnehmer rauszuziehen. Gleichzeitig wird der Kessel durch vorrückende Fahrzeuge immer weiter geschlossen. Wasserwerfen wurden inzwischen sowohl nördlich als auch südlich des Alexis-Schumann-Platzes positioniert.

Die Polizei hat die Demo inzwischen eingekesselt.

Die Polizei rückt inzwischen auch mit Wasserwerfern vor.

Nachdem die Verhandlungen zwischen Polizei und Veranstaltern ins Stocken geraten waren, ist die Lage am Alexis-Schumann-Platz erstmals eskaliert. Demo-Teilnehmer sollen versucht haben, in Richtung Osten durch die Polizeisperre zu brechen, gleichzeitig flogen erste Böller. Auf der Bernhard-Göring-Straße flogen Böller und andere Gegenstände in Richtung der Polizei. Gleichzeitig sollen weitere Demo-Teilnehmer versuchen, gen Westen durchzubrechen.

Am frühen Abend ist die Lage in der Südvorstadt erstmals eskaliert.

Nach den Aufforderungen an einzelne Demoteilnehmer, ihre Vermummung abzunehmen, rückt die Polizei geschlossen in Richtung Demo vor. Der Demozug wurde inzwischen untersagt, lediglich eine Kundgebung ist erlaubt.

Polizei und Demonstranten stehen sich am Alexis-Schumann-Platz inzwischen direkt gegenüber.

Einsatzkräfte der Polizei am frühen Samstagabend an der Kreuzung Karl-Liebknecht-/Kurt-Eisner-Straße. Dort hatte die Polizei einen Demozug der Versammlung "Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig!" untersagt.

Aktuell soll es zu Verhandlungen zwischen Polizei und Versammlungssteilnehmern kommen. Ob die Demo ziehen darf, ist aktuell in der Schwebe. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, ist aktuell ein Verbot in der Prüfung, abhängig von der Entwicklung vor Ort. Die Einsatzkräfte fordern indes auf, dass Teilnehmer ihre Vermummung abnehmen.

Mit etwas Verspätung ist inzwischen die Demo des Vereins "Say it loud" am Alexis-Schumann-Platz in der Südvorstadt gestartet. Los ging es mit einer Kundgebung. Währenddessen versammeln sich immer mehr Menschen um den Platz. Nach Informationen von vor Ort soll die Teilnehmerzahl bereits jetzt bei rund 1500 liegen. Eigentlich sollte die Demo von dort aus in Richtung Innenstadt ziehen. Vor Ort hieß es nun jedoch, dass diese eventuell nicht gestattet wird. Zahlreiche Kräfte der Polizei haben sich bereits auf der Karl-Liebknecht-Straße versammelt und diese im Grunde abgeriegelt. Auf Twitter hieß es: "Die Karl-Liebknecht-Straße ist im Bereich der Kurt-Eisner-Straße derzeit für den Kraftfahrzeugverkehr nicht passierbar."

Zahlreiche Menschen versammelten sich am Nachmittag um an der Demo des Vereins "Say it loud" unter dem Motto "Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig!" teilzunehmen.

Die Polizei hat derweil die Karl-Liebknecht-Straße abgeriegelt.

Die Lage in Leipzig ist trotz der Mobilisierung der linken Szene nach Einschätzung der Polizei bis zum Samstagnachmittag weitgehend ruhig geblieben. Einsatzschwerpunkt für den frühen Abend seien nun der Alexis-Schumann-Platz, wo um 16.30 Uhr die Demonstration des Vereins "Say it Loud" unter dem Motto "Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig!" startet. Diese war im Vorfeld angemeldet worden. Um 17 Uhr sollte dann die mittlerweile verbotene "Tag X"-Hauptdemo auf der Wolfgang-Heinze-Straße in Connewitz startet. Auch dies gilt weiterhin als Schwerpunkt. Auf Twitter gab die Leipziger Polizeidirektion bekannt, dass sie am heutigen Samstag von Einsatzkräften aus Bayern, Brandenburg, Thüringen, Berlin, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt sowie der Bundespolizei unterstützt wird.