"Tag X"-Demo in Leipzig: OB Jung ruft zu Gewaltlosigkeit auf, weitere Versammlung verboten

Leipzig - Was kommt da am Samstag auf Leipzig zu? Nachdem am Mittwoch das Urteil gegen Lina E. (28) und drei Mitangeklagte im sogenannten "Antifa-Ost-Prozess" gefallen ist, wollen linke Gruppen in der Messestadt auf die Straße gehen. Polizei und Stadt bereiten sich seit Tagen auf die sogenannten "Tag X"-Proteste vor, reagierten kurzerhand sogar mit Verboten zweier Demos . Doch auch darauf scheint man in linken Kreisen bereits vorbereitet.

Die Polizei war auf derlei Entwicklungen bereits vorbereitet, wie TAG24 erfuhr. Die Behörde geht davon aus, dass ihr am Samstag der größte Einsatz seit zwei Jahren bevorsteht.

Als Ziele wurden dabei offen das Leipziger Stadtfest sowie das Konzert von Herbert Grönemeyer (67) in der Red Bull Arena genannt. "Wenn die Stadt unseren Protest verunmöglicht, wird das Konsequenzen haben, die dort treffen, wo es der Stadt wehtut!"

"Wir werden uns von einem möglichen Verbot nicht daran hindern lassen, unseren legitimen Protest auf die Straße zu tragen", hieß es bereits in einem am Dienstag auf dem Szeneportal "indymedia" veröffentlichten Beitrag .

Der Kontrollbereich, der seit Freitagabend in Leipzig gilt. In der roten Zone kann die Polizei Personenkontrollen ohne konkreten Anlass durchführen. Auch für die Stadtteile außerhalb dieser Zone wurden verstärkte Kontrollen angekündigt. © Polizeidirektion Leipzig

Allein für die Proteste hat Sachsens Innenministerium insgesamt 23 Polizeihundertschaften aus ganz Deutschland angefordert, dazu Wasserwerfer, Hubschrauber, Drohnen, Hunde- und Reiterstaffeln.

Seit Freitagabend 18 Uhr ist ein Kontrollbereich in mehreren Leipziger Stadtteilen eingerichtet, der für 48 Stunden bestehen bleiben soll.

Leipzigs Stadtverwaltung schränkte zudem das Versammlungsrecht für das gesamte Wochenende ein. Am Donnerstag erfolgte ein Verbot der "Tag X"-Hauptdemo unter dem Motto "United we stand - Trotz alledem, autonomen Antifaschismus verteidigen!". Ein Eilantrag gegen das Verbot war am Freitag vor dem Leipziger Verwaltungsgericht abgelehnt worden.

Fast zeitgleich gab die Stadt bekannt, dass auch die Versammlung "Freiheit für alle politischen Gefangenen!", die ab 16 Uhr im Bereich Dimitroffstraße, also direkt vor dem Sitz der Leipziger Polizeidirektion, stattfinden sollte, verboten wurde.

Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) rief die Demonstranten noch am Freitag zu Gewaltlosigkeit auf.

"In der Stadt der Friedlichen Revolution ist auf die Straße getragene Gewalt vollkommen inakzeptabel. Ich appelliere an alle, sich den Aufrufen nicht anzuschließen und sich von jeglicher Gewalt unmissverständlich zu distanzieren", hieß es in einer Mitteilung.