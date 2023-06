"Tag X"-Demo in Leipzig: Rund 50 verletzte Polizisten, Dutzende Demonstranten festgenommen

Tag X in Leipzig: Zu den Protesten gingen am Samstag Tausende auf die Straßen. Die Polizei stellte sich Demonstrierenden mit Wasserwerfern und Sperren entgegen.

Von Enrico Glazner, Merle Aarents, Janina Papst, Benedikt Altmann

Leipzig - Im Rahmen der linken "Tag X"-Proteste gingen am Samstag Tausende Menschen im Leipziger Süden auf die Straßen. Die Polizei stellte sich den Demonstrierenden mit Wasserwerfern und Sperren entgegen, wodurch die Situation kurzzeitig eskalierte und es zur Einkesselung von rund 1000 Personen kam.

Wasserwerfer am Alexis-Schumann-Platz in Leipzig. Am frühen Samstagabend war die Lage dort erstmals eskaliert. Nachdem die Situation bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag eskaliert war und 23 Polizeibeamte durch Wurf-Angriffe in Connewitz verletzt worden waren, rechneten die Behörden am Samstag mit dem größten Einsatz seit zwei Jahren. Allerdings verlief "Tag X" den Umständen entsprechend "unspektakulär": Um 16.30 Uhr sollte der Aufzug "Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig!" durch die Südvorstadt ziehen. Obwohl es sich dabei um eine angemeldete Demo handelte, untersagte die Polizei den rund 1500 Menschen das Loslaufen vom Alexis-Schumann-Platz. Während der Versammlungsleiter mit den Behörden verhandelte, spitzte sich die Lage immer weiter zu. Demonstrierende wehrten sich mit Pyro- und Steinwürfen gegen die Polizeisperren entlang der Karli und versuchten erst nach Osten, dann nach Westen durchzubrechen - vergeblich. Leipzig Crime Respektlos! Schmierfinken besudeln Leipziger Steindenkmal Am Alexis-Schurmann-Platz und im angrenzenden Park kesselten die Beamten, die unter anderem auch mit Wasserwerfern anrückten, schließlich rund 1000 Menschen zur Identitätsfeststellung ein. Der Vorwurf: Schwerer Landfriedensbruch. Die Maßnahme dauerte bis in die Morgenstunden an, noch in der Nacht kreiste ein Polizeihubschrauber über den Leipziger Süden. Die angekündigte "Tag X"-Hauptdemo auf der Wolfgang-Heinze-Straße beschränkte sich am späten Abend und in der Nacht größtenteils auf brennende Barrikaden, die immer wieder von den Einsatzkräften gelöscht und geräumt werden mussten. Die Polizeiwache in der Wiedebachpassage wurde durch Steinwürfe beschädigt, dabei wurden wohl zwei Beamte verletzt. In der Nacht kam es zu keinen dramatischen Ereignissen mehr, der "Tag X" endete vergleichsweise ruhig.

Die Linksfraktion im sächsischen Landtag will das Vorgehen der Polizei am Samstag zum Thema im Innenausschuss machen. Dazu werde ihre Fraktion am Montag eine Sondersitzung beantragen, teilte die Abgeordnete Kerstin Köditz (56) am Sonntag mit. "Die Hintergründe der Grundrechtsverletzungen, besonders der Kessel, sind aufklärungsbedürftig." Das Innenministerium stehe in der Verantwortung.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz am Nachmittag ließen Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) und Polizeipräsident René Demmler (51) die Geschehnisse vom Samstag Revue passieren: So seien nicht nur Polizisten, sondern auch Demonstrierende verletzt worden. Die genaue Zahl an Verletzten sei unklar. Gleichzeitig müsse die bisher berichtete Teilnehmerzahl von 1500 nach oben korrigiert werden: Es seien weitaus mehr Personen vor Ort gewesen las zunächst gedacht. Bis zu 50 Menschen seien in Gewahrsam genommen und insgesamt knapp 30 Menschen festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft prüfe momentan die Haftanträge. Auch zu der verbotenen Demo am Sonntagabend äußerten sie sich: So sei die polizeikritische Versammlung vom Ordnungsamt "auf Basis der Allgemeinverfügung" untersagt worden.

Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) und Polizeipräsident René Demmler (51) standen der Presse am Sonntag Rede und Antwort. © News5/Grube

Wie die Polizeidirektion am Mittag offenlegte, wurden beim Einsatz am Samstag rund 50 Beamte verletzt, drei von ihnen seien nicht mehr dienstfähig. Zunächst war von nur zwei nicht mehr dienstfähigen Beamten die Rede gewesen. Zur Anzahl der in Gewahrsam genommenen bzw. festgenommenen Personen sowie zur Anzahl beschädigter Einsatzfahrzeuge lagen noch keine abschließenden Informationen vor. Auch Sonntagabend soll der Einsatz fortgesetzt werden. Grund dafür seien "mögliche Störaktionen" und eine Demo gegen Polizeigewalt, die im Herderpark stattfinden soll. Diese soll nun sogar verboten worden sein.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU) dankte am Sonntag allen Einsatzkräften und sprach auf Twitter von einer "erfolgreiche Einsatzbewältigung in einer besonders herausfordernden Lage". Ob Stadtfest, Sachsenpokal oder das Live-Konzert - alles sei lageangemessen ermöglicht worden. "Den verletzten Polizeibeamten wünsche ich schnelle Genesung", erklärte Schuster. "Sachsen ist stolz auf Sie!" Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte unterdessen die Politik auf, den Linksextremismus stärker in den Fokus zu nehmen. Aus seiner Sicht war das Einsatzkonzept der Polizei in Leipzig erfolgreich und hat Schlimmeres verhindert. "Der Rechtsstaat hat sich trotz tausendfacher Gewalt durchgesetzt." Die Beschwerden aus linken Kreisen über die ihrer Ansicht nach unangemessenen Maßnahmen der Beamten (Wasserwerfer, stundenlanger Kessel) seien zynisch und unglaubwürdig, so Wendt.

Nach den Ausschreitungen am Freitagabend in Leipzig-Connewitz wurden inzwischen Haftbefehle gegen fünf Männer im Alter zwischen 20 und 32 Jahren erlassen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, seien diese in der Nacht auf Samstag wegen Landfriedensbruchs festgenommen worden. Am Samstag wurden die fünf Männer dann dem Haftrichter vorgestellt.

Die Einkesselung der Demonstranten auf dem Heinrich-Schütz-Platz dauerte insgesamt fast 12 Stunden an. Zunächst war die Rede von Hunderten Personen, von denen die Personalien aufgenommen wurden - inzwischen korrigierte die Polizei die Zahl auf 1000. Den eingekesselten Leuten wurde unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Gegen 6 Uhr kehrte dann wieder Ruhe auf der Karli ein, die Maßnahme war endlich beendet und der Platz geräumt.

Während des Polizeieinsatzes in Connewitz ist die Wache in der Wiedebachpassage einmal mehr von Unbekannten angegriffen worden. Laut Polizei wurden dabei zwei Beamte verletzt, die das Objekt bewachten.

Auf dem Gehweg vor der Polizeiwache waren am Abend noch die Pflastersteine zu sehen, mit denen die Täter offenbar die Scheiben beschädigt haben. © Erik-Holm Langhof/LausitzNews

Für die polizeiliche Maßnahme wurde die Wolfgang-Heinze-Straße großflächig abgesperrt, Verkehrspolizisten regeln den Ampelverkehr.

Ein Wasserwerfer beim Löschen einer Straßenbarrikade.

Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter. Die Polizei räumt derweil Connewitz auf, räumt Bretter, Straßenschilder und alles weitere, was kurzfristig zur Barrikade umfunktioniert wurde, aus dem Weg. Anwohner beobachten das Geschehen indes aus ihren Fenstern. Auf den Straßen bewegen sich die Reaktionen auf die Anwesenheit der Polizei zwischen zustimmendem Kopfnicken und verbal geäußerter Kritik.

Auf der Biedermannstraße wurde gleich eine ganze Baustelle auseinandergenommen und zur Straßensperre umfunktioniert. Selbst ein Bauwagen musste herhalten. Indes liefern sich Unbekannte weiterhin kleinere Scharmützel mit der Polizei. Nach Infos vom Ort sollen inzwischen mehrere Hundertschaften durch Connewitz patrouillieren. Wasserwerfer kümmern sich weiterhin um brennende Barrikaden.

Auf der Biedermannstraße musste sogar ein Bauwagen als Barrikade herhalten.

Kurz vor 23 Uhr gingen in Connewitz erneut Barrikaden in Flammen auf. Auf der Wolfgang-Heinze-Straße sollen Pyrotechnik und Steine geworfen worden sein. Statt einer großen Menge sollen sich nun jedoch kleine Gruppen ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei liefern. Diese ist ebenfalls bereits vor Ort, geht mit Wasserwerfern gegen die Barrikaden vor.

Nach der Demo am Alexis-Schumann-Platz gingen in der Nacht wieder in Connewitz Barrikaden in Flammen auf.

Die Polizei ist bereits stark präsent.

Die Leipziger Polizei hat sich inzwischen zu den Maßnahmen rund um den Alexis-Schumann-Platz geäußert. Demnach wurden gegen 20.30 Uhr rund 300 Personen am gegenüberliegenden Heinrich-Schütz-Platz eingekesselt. Dabei handle es sich um eine Gruppierung, "aus der heraus Polizeibeamte auf der Karl-Liebknecht-Straße zuvor attackiert und mit Steinen beworfen worden sind". Aktuell laufe noch die Identitätsfeststellung aller eingeschlossenen Personen. Dabei sei es vereinzelt auch zu Ausbruchsversuchen gekommen, die jedoch unterbunden worden. Unter den Umzingelten sollen sich auch Minderjährige befinden, die priorisiert betrachtet würden. "Alle in der Umschließung betroffenen Personen werden durch die Polizei versorgt, auch mit der Möglichkeit, ein mobiles WC zu nutzen."

Bei der Demo im Bereich des Alexis-Schumann-Platzes hat die Polizei am Samstag nach eigenen Angaben rund 300 Demonstranten festgesetzt. Derzeit würden Identitätsfeststellungen bei allen Personen laufen.

Während die Polizei die eingekesselten Demonstranten räumte, hatte sich die Stimmung erneut erhitzt. Die Einsatzkräfte kündigten an, auch gegen umstehende Teilnehmer vorzugehen, sollten diese weiterhin versuchen, die Maßnahmen zu stören. Dazu kam es letztendlich. Videoaufnahmen zeigen, wie Beamte mit Schlägen gegen Demonstranten vorgehen. Ein Teilnehmer wurde dabei festgenommen.

Während der Räumung des Kessels ging die Polizei auch gegen umstehende Demonstranten vor, die aus ihrer Sicht versucht haben sollen, die Maßnahmen zu stören.

Ein Demonstrant wurde dabei festgenommen.

Während sich die Lage im Bereich des Alexis-Schumann-Platzes allmählich wieder beruhigt, verarzten Sanitäter auch auf Seiten der Demonstranten Verletzte. Auch hier lagen zunächst keine genauen Zahlen vor.

Nach Informationen von vor Ort hat die Polizei etwa 300 Demonstranten festgesetzt. Ihn wird schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Die Leipziger Kripo soll hinzugezogen worden sein, gleichzeitig hätten Einsatzkräfte damit begonnen, die Identitäten der Festgesetzten festzustellen. Einige Demonstranten sollen versucht haben, ihre Kleidung anzuzünden. Dies sei von der Polizei jedoch rechtzeitig gelöscht worden.

Einige Demonstranten sollen nach Informationen von vor Ort versucht haben, ihre Kleidung anzuzünden. Die Polizei sicherte die Sachen.

Während die Polizei immer mehr Wasserwerfer am Alexis-Schumann-Platz auffährt, bestätigte eine Sprecherin gegenüber TAG24, dass es inzwischen erste Verletzte auf Seiten der Polizei gab. "Zur Zahl der Verletzten und zum Verletzungsgrad können wir aktuell noch keine genauen Aussagen machen", hieß es.

Die Polizei fährt inzwischen immer mehr Wasserwerfer am Alexis-Schumann-Platz auf.

Auf Seiten der Einsatzkräfte gab es erste Verletzte. Wie viele Beamte verletzt wurden, konnte zunächst nicht gesagt werden.

Nach Informationen von vor Ort hatte sich eine kleine Gruppe aus der Demo gelöst und versucht, Richtung Osten durch die Polizeisperre zu brechen. Ein Polizeiwagen wurde attackiert, konnte sich jedoch in Sicherheit bringen. Als eine Hundertschaft anrückte, flogen Böller und Steine. Die Polizei kesselte die Randalierer in einem Gebüsch ein. Dort versuchen Einsatzkräfte nun, die Demoteilnehmer rauszuziehen. Gleichzeitig wird der Kessel durch vorrückende Fahrzeuge immer weiter geschlossen. Wasserwerfen wurden inzwischen sowohl nördlich als auch südlich des Alexis-Schumann-Platzes positioniert.

Die Polizei hat die Demo inzwischen eingekesselt.

Die Polizei rückt inzwischen auch mit Wasserwerfern vor.

Nachdem die Verhandlungen zwischen Polizei und Veranstaltern ins Stocken geraten waren, ist die Lage am Alexis-Schumann-Platz erstmals eskaliert. Demo-Teilnehmer sollen versucht haben, in Richtung Osten durch die Polizeisperre zu brechen, gleichzeitig flogen erste Böller. Auf der Bernhard-Göring-Straße flogen Böller und andere Gegenstände in Richtung der Polizei. Gleichzeitig sollen weitere Demo-Teilnehmer versuchen, gen Westen durchzubrechen.

Am frühen Abend ist die Lage in der Südvorstadt erstmals eskaliert.

Nach den Aufforderungen an einzelne Demoteilnehmer, ihre Vermummung abzunehmen, rückt die Polizei geschlossen in Richtung Demo vor. Der Demozug wurde inzwischen untersagt, lediglich eine Kundgebung ist erlaubt.

Polizei und Demonstranten stehen sich am Alexis-Schumann-Platz inzwischen direkt gegenüber.

Einsatzkräfte der Polizei am frühen Samstagabend an der Kreuzung Karl-Liebknecht-/Kurt-Eisner-Straße. Dort hatte die Polizei einen Demozug der Versammlung "Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig!" untersagt.

Aktuell soll es zu Verhandlungen zwischen Polizei und Versammlungssteilnehmern kommen. Ob die Demo ziehen darf, ist aktuell in der Schwebe. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, ist aktuell ein Verbot in der Prüfung, abhängig von der Entwicklung vor Ort. Die Einsatzkräfte fordern indes auf, dass Teilnehmer ihre Vermummung abnehmen.

Mit etwas Verspätung ist inzwischen die Demo des Vereins "Say it loud" am Alexis-Schumann-Platz in der Südvorstadt gestartet. Los ging es mit einer Kundgebung. Währenddessen versammeln sich immer mehr Menschen um den Platz. Nach Informationen von vor Ort soll die Teilnehmerzahl bereits jetzt bei rund 1500 liegen. Eigentlich sollte die Demo von dort aus in Richtung Innenstadt ziehen. Vor Ort hieß es nun jedoch, dass diese eventuell nicht gestattet wird. Zahlreiche Kräfte der Polizei haben sich bereits auf der Karl-Liebknecht-Straße versammelt und diese im Grunde abgeriegelt. Auf Twitter hieß es: "Die Karl-Liebknecht-Straße ist im Bereich der Kurt-Eisner-Straße derzeit für den Kraftfahrzeugverkehr nicht passierbar."

Zahlreiche Menschen versammelten sich am Nachmittag um an der Demo des Vereins "Say it loud" unter dem Motto "Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig!" teilzunehmen.

Die Polizei hat derweil die Karl-Liebknecht-Straße abgeriegelt.

Die Lage in Leipzig ist trotz der Mobilisierung der linken Szene nach Einschätzung der Polizei bis zum Samstagnachmittag weitgehend ruhig geblieben. Einsatzschwerpunkt für den frühen Abend seien nun der Alexis-Schumann-Platz, wo um 16.30 Uhr die Demonstration des Vereins "Say it Loud" unter dem Motto "Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig!" startet. Diese war im Vorfeld angemeldet worden. Um 17 Uhr sollte dann die mittlerweile verbotene "Tag X"-Hauptdemo auf der Wolfgang-Heinze-Straße in Connewitz starten. Auch dies gilt weiterhin als Schwerpunkt. Auf Twitter gab die Leipziger Polizeidirektion bekannt, dass sie am heutigen Samstag von Einsatzkräften aus Bayern, Brandenburg, Thüringen, Berlin, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt sowie der Bundespolizei unterstützt wird.