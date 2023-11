Taxifahrer beraubt: Täter-Duo schlägt auf 45-Jährigen ein

Leipzig - Als der Taxifahrer seinen Passagier am frühen Samstagmorgen absetzte und von seinem Bekannten bezahlt werden wollte, schlugen die zwei Männer auf ihn ein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Verdächtigen geben können. (Symbolbild) © 123RF/sir270

Der 45-jährige Fahrer habe seinen Gast gegen 5.20 Uhr zum Torgauer Platz im Leipziger Osten bringen sollen.

Wie er der Polizei mitteilte, sollte vor Ort ein Bekannter des Passagiers warten, der ihn für die Fahrt bezahlen sollte.

Als das Taxi jedoch hielt und der Mann zum Fenster des Wagens kam, schlug dieser plötzlich auf den Fahrer ein, woraufhin ihn auch der Gast von hinten schlug.

"Während der Auseinandersetzung fuhr der Taxifahrer versehentlich los und in der Folge gegen einen geparkten VW Golf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 2000 Euro", so Polizeisprecher Chris Graupner.

Der Versuch das Portmonee des Fahrers zu stehlen misslang, jedoch konnten sie ihm seinen Autoschlüssel entreißen.

Der 45-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.