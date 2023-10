Teenager geschlagen, Seniorin bestohlen: Gleich mehrere Raubdelikte in Leipzig

Leipzig - Sie wurden auf offener Straße angesprochen, unvermittelt geschubst oder sogar noch heftiger angegriffen. Gleich mehrere Personen sind am Wochenende in Leipzig Opfer verschiedener Raubdelikte geworden.

Ein 17-Jähriger wurde in den Schwitzkasten genommen, seine drei Begleiter konnten flüchten. Einer der Täter schlug ihm daraufhin mehrfach ins Gesicht und forderte die Herausgabe seiner Jacke, seines Gürtels sowie seiner Bauchtasche, in der sich sein Portemonnaie samt Bargeld sowie seine Schlüssel befanden.

Freitagabend der nächste Fall wieder im Zentrum-West. Auf der Elsterstraße griffen mehrere Personen einen 18-Jährigen an und wollten ihm sowohl seine Klamotten als auch die Umhängetasche abnehmen. Die Täter schlugen mehrfach auf ihr Opfer ein, bevor sie ihm die Sachen klauten. Laut Polizei beläuft sich der Stehlschaden auf eine niedrige dreistellige Summe.

Der erste Fall ereignete sich bereits am Freitagmorgen im Zentrum-West, als eine 69-Jährige in der Otto-Schill-Straße plötzlich von einem Unbekannten geschubst und zu Boden geworfen wurde. Der Täter entriss ihr daraufhin ihren Beutel und machte sich damit davon. Die leicht verletzte Frau musste ambulant behandelt werden.

In einem der Fälle konnte bereits ein Tatverdächtiger gestellt werden. Er sitzt nun hinter Gittern. (Symbolbild) © Jaromír Chalabala/123RF

Zuletzt traf es in der Nacht zu Sonntag einen 46-Jährigen in Volkmarsdorf. Auf der Torgauer Straße wurde dieser von einem Unbekannten angesprochen und plötzlich festgehalten, während ein weiterer Täter ihm die Geldbörse entriss. Damit jedoch nicht genug, denn bevor sich die Diebe aus dem Staub machten, traten sie noch auf den Mann ein.

Die Polizei hat auf ihrer Website weitere Informationen zu den Fällen sowie den Räubern herausgegeben und bittet nun um Hinweise. Diese nimmt die Leipziger Kriminalpolizei unter Tel. 0341/96646666 entgegen.

Immerhin: In einem Fall konnte bereits ein Tatverdächtiger erfasst werden. Die Leipziger Bundespolizei stellte am Freitagabend einen 20-jährigen Slowaken nach einer weiteren Straftat. Als die Beamten den Mann überprüften, fanden sie bei ihm das Diebesgut, dass er am Morgen der 69-Jährigen gestohlen hatte.

Der 20-Jährige sitzt inzwischen hinter Gittern und hat sich nun wegen des Verdachts eines Raubdelikts zu verantworten.