Teenager-Trio in Leipzig überfallen: Polizei sucht Zeugen

Leipzig - Drei Teenager sind am Sonntagabend in Leipzig überfallen worden - offenbar von anderen Jugendlichen.

In Leipzig wurden am Sonntag drei Teenager überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, saßen die Jungen (13, 15, 15) gegen 19.40 Uhr am S-Bahnhof Leutzsch in der Georg-Schwarz-Straße.

Dort seien die Jugendlichen zunächst von drei Unbekannten angesprochen worden. "Im weiteren Verlauf wurde einem 15-Jährigen das Portemonnaie gewaltsam aus der Bauchtasche weggenommen", hieß es.

Daraufhin habe einer der Tatverdächtigen das Geld aus der Brieftasche genommen - die Börse bekam der 15-Jährige laut Polizei zurück.

Zusätzlich habe das unbekannte Trio die Weste des 13-Jährigen gefordert. "Als er diese nicht herausgab, wurde er geschlagen", so die Polizei weiter. Schließlich sei das Kleidungsstück geklaut worden.