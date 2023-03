08.03.2023 12:51 Ladendieb wird von Kassiererin aufgehalten - dann eskaliert die Situation

Ein 21-Jähriger rastete am Dienstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in Torgau aus und verursachte damit einen Polizeieinsatz.

Von Janina Papst

Torgau - Ein 21-Jähriger rastete am Dienstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in Torgau (Nordsachsen) aus und verursachte damit einen Polizeieinsatz. Der 21-Jährige rief am Dienstagnachmittag die Torgauer Polizei auf den Plan. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov Nach Angaben von Polizeisprecherin Therese Leverenz fiel der 21-Jährige zunächst gegen 16 Uhr auf, als er unauffällig versuchte, an den Kassen vorbei den Laden zu verlassen - ohne seine Waren bezahlt zu haben. Nachdem eine Kassiererin ihn darauf angesprochen hatte, zerstörte er derart unvermittelt ein Plastikschild, dass dieses daraufhin umkippte und die Frau an der Hand verletzte. Doch damit noch nicht genug: Der Mann begab sich ins Büro des Ladens, randalierte darin und schmiss Lebensmittel gegen die Wand. Leipzig Crime Schon wieder mehrere Automaten in Leipzig und Umgebung gesprengt Die alarmierten Polizisten konnten ihn schließlich in Gewahrsam nehmen und untersuchen - wobei sie unter anderem eine Schreckschusswaffe in seiner Tasche fanden. Auf den 21-Jährigen kommen nun Verfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

Titelfoto: 123rf/andreypopov