Überfall in Leipzig: 24-Jährige in der Nacht verfolgt und ausgeraubt

Leipzig - In der vergangenen Sonntagnacht gegen 23.55 Uhr in der Gießerstraße wurde eine Frau verfolgt und beraubt.

Sonntagnacht verfolgte ein Unbekannter eine 24-Jährige und raubte ihre Handtasche. (Symbolbild) © 123RF/dmitrimaruta

Wie die Polizei mitteilte, war die 24-Jährige mit der Straßenbahn Linie 1 von der Haltestelle Zschampertaue in Richtung Mockau unterwegs. Zuvor war ein ihr unbekannter Mann gemeinsam mit ihr in die Bahn gestiegen. An der Haltestelle Antonienstraße/Gießerstraße verließ die junge Frau die Tram wieder – dicht gefolgt von dem Unbekannten.

Sie lief in der Gießerstraße in Richtung Dieskaustraße, bis der Mann die 24-Jährige von hinten angriff und versuchte, ihre Handtasche zu entwenden.

Die Geschädigte wehrte sich und schrie laut um Hilfe. Daraufhin stürzte sie allerdings und musste ihre Tasche loslassen.

Der Angreifer nutzte die Situation und flüchtete in Richtung Hirzelstraße mit seinem Diebesgut – ließ unterwegs die Handtasche ohne Portemonnaie zurück.

Die junge Frau wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: