Verdacht des Totschlags: Mutmaßlicher Killer (59) sitzt im Gefängnis

Dem Tatverdächtigen (59) wurden Tüten über die Arme gestülpt, um Spuren zu erhalten. © Silvio Bürger

Bei dem im Rahmen des Einsatzes an der Richard-Lehmann-Straße nahe der Karl-Liebknecht-Straße gefundenen toten Mann handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 54-Jährigen.

Gegen einen unweit des Tatorts an einer Bushaltestelle zunächst vorläufig festgenommenen Deutschen (59), der zunächst ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht wurde, hat die Staatsanwaltschaft Leipzig den Erlass eines Haftbefehls beim Ermittlungsrichter beantragt.

Anschließend setzte dieser den Haftbefehl gegen den 59-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in Vollzug.

"Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht", so Polizeisprecherin Therese Leverenz am Samstag.