Verwüstete Kleingärten: Vandalen mit Axt versetzen Leipziger "Laubenpieper" in Angst und Schrecken

Leipzig - Schrebergärten dienen ihren Besitzern seit Jahren als Quelle der Erholung und des Rückzugs aus dem Alltag. Seit Ende März wurden jedoch einige dieser ruhigen Oasen im Leipziger Kleingartenverein "An der Dammstraße" von Vandalen heimgesucht und zerstört - viele "Laubenpieper" leben seitdem in Furcht.

Naturnahe Idylle: Diese wird in der Kleingartenanlage "An der Dammstraße" aktuell empfindlich gestört © 123RF/normankrauss

In der Nacht zum 31. März schlugen die unbekannten Täter das erste Mal zu. "Sie haben die Schübe und Regale rausgerissen, die Fenster eingeschlagen, das ist der helle Wahnsinn, was die da alles gemacht haben und es macht mich so wütend", erinnerte sich eine betroffene Pächterin gegenüber "Kripo Live".

Seit elf Jahren betreut sie ihren Schrebergarten in der Kleingartenanlage "An der Dammstraße" in Leipzig-Schleußig, neben ihr wurden auch noch weitere Pächter Opfer des wahnhaften Vandalismus.

"Die Vorgehensweise ist immer ähnlich: Die Täter sind gewaltsam über das Gartentor eingedrungen, zur Gartenlaube geeilt, haben das Innere durchsucht und randaliert", bestätigte Polizeisprecherin Josephin Heilmann.

Der genaue Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern, da davon ausgegangen wird, dass sich bald noch weitere Geschädigte melden werden.

Die betroffene Anlage gilt mit 822 Parzellen und fast 1000 Pächtern als zweitgrößter Kleingartenverein Deutschlands.