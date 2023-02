Wieder Brandanschlag auf Leipzigs Superblitzer verübt!

Leipzig - Monatelang waren sie in Reparatur, doch das scheint die Abneigung gegenüber Leipzigs Superblitzern keineswegs gemindert zu haben. Nun ist erneut einer der sogenannten Enforcement Trailer zum Ziel eines Anschlags geworden!

Der Unmut gegenüber Leipzigs Superblitzern scheint nach wie vor groß. Nun wurde einer der Enforcement Trailer erneut zum Ziel eines Brandanschlags. © Christian Grube

Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte in der Nacht zu Montag den an der Kommandant-Prendel-Allee in Brand gesetzt.

Die Täter sollen zwischen 2.25 Uhr und 2.40 Uhr zugeschlagen haben. Wie sie den Trailer anzündeten, war zunächst unklar.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts eines Branddeliktes ein. Im Zuge dessen wurde der Anhänger zur Spurensicherung sichergestellt.

Laut den Ermittlern wurde der Superblitzer bei der Attacke erheblich beschädigt und in seiner Funktionstüchtigkeit gestört. Die Höhe des Sachschadens konnte jedoch noch nicht beziffert werden.

Ende 2019 hatte die Stadt Leipzig seine drei Superblitzer an den Start gebracht. Mit Rädern versehen wechselten die Enforcement Trailer regelmäßig ihren Standort, sorgten dadurch für jede Menge Unmut unter Leipzigs Bürgern und wurden immer wieder zum Ziel von Schmierereien und anderen Attacken.