17.03.2023 18:13 Zeuge hatte sie bemerkt: Polizei fasst Teenie-Duo bei Einbruch

In Leipzig hat die Polizei am Donnerstag zwei jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Sie waren in Garagen eingedrungen und hatten diese durchsucht.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Sie hatten es auf Garagen abgesehen. Weit kamen sie dabei jedoch nicht. Die Teenager hatten mithilfe eines Werkzeugs Garagen aufgebrochen und diese durchsucht. (Symbolbild) © ilze79/123RF In Leipzig hat die Polizei am Donnerstag zwei jugendliche Einbrecher (15, 16) auf frischer Tat ertappt. Wie die Behörde mitteilte, hatte ein Zeuge die beiden gegen 16.48 Uhr auf einem umzäunten Grundstück eines leerstehenden Hauses an der Straße Am krummen Graben in Knautkleeberg-Knauthain bemerkt. Eigentlich hätten sich die beiden dort gar nicht aufhalten dürfen. Schlimmer noch: Der Hinweisgeber beobachtete, wie die beiden in Garagen einbrachen und diese durchsuchten. Leipzig Crime Mit über 200 km/h auf der A38: Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit Audi-Dieb Alarmierte Beamte begaben sich umgehend zum Ort des Geschehens, konnten die zwei Deutschen dort stellen. Auch ein Werkzeug wurde auf dem Gelände gefunden, das die beiden möglicherweise nutzten, um in die Garagen einzubrechen. Wie hoch der Schaden ausfiel, den die beiden anrichteten, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen das Duo wegen Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

