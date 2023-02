Zweiter Brandanschlag auf Leipzigs Superblitzer innerhalb von zwei Tagen

Leipzig - Im Leipziger Südwesten sind die Leipziger Superblitzer aktuell nicht gerne gesehen: Nachdem bereits in der Nacht zum Montag e iner der Enforcement-Trailer in der Kommandant-Prendel-Allee beschädigt wurde, stand nun ein Geschwindigkeitsmesser auf der Prager Straße in Brand.

Zwei Blitzer-Anhänger wie dieser wurden in Leipzig innerhalb kürzester Zeit angezündet. (Symbolbild) © Steffen Füssel

Wie die Leipziger Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen zwischen 3.30 und 5 Uhr auf der Prager Straße in Höhe des Monarchenhügels. Unbekannte setzten den Enforcement-Trailer mit einer noch nicht definierten Flüssigkeit in Brand.

Der Anhänger wurde schwer beschädigt und in seiner Funktion zerstört. Brandursachenermittler sicherten Spuren und es wird nun wegen Brandstiftung ermittelt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Ende 2019 hatte die Stadt Leipzig seine drei Superblitzer an den Start gebracht. Mit Rädern versehen wechselten die Enforcement-Trailer regelmäßig ihren Standort, sorgten dadurch für jede Menge Unmut unter Leipzigs Bürgern und wurden immer wieder zum Ziel von Schmierereien und anderen Attacken.