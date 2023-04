Das alles und noch viel mehr: So schön könnt Ihr das Wochenende in Leipzig verbringen

Am Samstag und Sonntag ist in Leipzig wie immer allerhand los. TAG24 hat wieder eine Auswahl an schönen Tipps für Euch zusammengestellt.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Hoch die Hände - Wochenende! Am Samstag und Sonntag ist in Leipzig wie immer allerhand los. Damit Ihr vor lauter Veranstaltungen nicht den Überblick verliert, hat TAG24 wieder eine Auswahl an schönen Tipps für Euch zusammengestellt.

Frühjahrsputz im Westen

Plagwitz - Die Leipziger schätzen ihren Karl-Heine-Kanal - trotzdem landet immer wieder Abfall in dem Gewässer. Gut, dass der Verein Wasser.Stadt.Leipzig am Samstag zum gemeinsamen Frühjahrsputz einlädt. Treffpunkt ist um 8 Uhr an der Industriestraße 72 - gestartet wird laut Veranstalter mit einem Frühstück zur Stärkung und nach getaner Arbeit um 12 Uhr gibt's ein Dankeschön mit Suppe.

Die Leipziger schätzen ihren schönen Karl-Heine-Kanal - am Samstag gibt's die Chance zur gemeinsamen Reinigung. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/ZB

Tanzen bis zum Morgengrauen

Connewitz - Hier kommen Nachtschwärmer, Partylöwen und Tanzwütige auf ihre Kosten: Im WERK 2 (Kochstraße 132) wird zur "Disco 2023" am Samstagabend ab 22 Uhr Musik zum Abgehen aufgelegt - von 80er bis 00er, von Pop über Dance bis Rap ist für jeden etwas dabei. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 10 Euro.

Im WERK 2 kann am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag wieder das Tanzbein geschwungen werden. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Trödeln mal zwei

Südvorstadt/Plagwitz - Trödel-Fans können gleich am Samstag und am Sonntag losziehen: Erst öffnet der beliebte Feinkost-Flohmarkt auf dem Innenhof und rund um das Gelände an der Karli 36 von 10 bis 16 Uhr seine Tore zur Schatzsuche. Nach nur einem Mal schlafen darf dann beim Kiezflohmarkt Plagwitz im, am und ums Westwerk (Karl-Heine-Straße 70-74) ebenfalls von 10 bis 16 Uhr erneut gestöbert werden.

Am Samstag ist es wieder so weit: Der Feinkost-Flohmarkt lädt zur Schatzsuche. © privat

"Wer ist eigentlich dieser SNOW?"

Plagwitz/Lindenau - Eine ganz besondere Stadtführung durch Plagwitz und Lindenau findet am Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr zum Thema "StreetArt Tour Leipzig – ist das Kunst oder soll das weg?" statt. Dabei sollen unter anderem spannende Fragen, wie "Was hat das alte Pompeji mit Graffiti zu tun und wer ist eigentlich dieser SNOW?" beantwortet werden. Los geht's am Cineding an der Karl-Heine-Straße 83. Tickets gibt's für zehn Euro (acht Euro ermäßigt).