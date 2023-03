Deshalb weht am Freitag diese Flagge vor dem Leipziger Rathaus

Leipzig - Sie weht jährlich für einen Tag vor dem Leipziger Rathaus und soll an den Volksaufstand von 1959 erinnern: Am 10. März wird traditionell die tibetische Flagge gehisst.

In Gedenken an den Volksaufstand 1959 wird am Freitag die tibetische Flagge vor dem Neuen Rathaus in Leipzig gehisst. © Jan Woitas/dpa

Nach einem Jahr Pause weht sie am Freitag wieder. Die Stadt Leipzig beteiligt sich an der 1996 ins Leben gerufenen Gedenk-Aktion, an der laut Tibet Initiative in diesem Jahr deutschlandweit 457 Städte, Landkreise und Gemeinden teilnehmen.

Der Hintergrund: Am 10. März jährt sich der Aufstand gegen die chinesische Herrschaft des Landes in der tibetischen Hauptstadt Lhasa.

Eigentlich weht zu diesem Anlass seit 2007 die Fahne Tibets vor dem Neuen Rathaus - mit Ausnahme des vergangenen Jahres.

"2022, kurz nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, musste auf eine Hissung der Flagge Tibets verzichtet werden, um als Zeichen der Solidarität mit Leipzigs ältester Partnerstadt Kiew und der Ukraine die Flagge der Ukraine wehen lassen zu können", teilte die Stadt mit.

Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) betonte: "Gerade Leipzig als Stadt der Friedlichen Revolution ist Werten wie Freiheit, Demokratie und Weltoffenheit verpflichtet."