"Die ganze Stadt als Bühne": Diese Events hält die Jüdische Woche in Leipzig bereit!

Leipzig - Vom 25. Juni bis 2. Juli findet in Leipzig die 15. Jüdische Woche statt. In diesen Tagen dürfen sich die Bewohner der Messestadt auf mehr als 100 Events freuen. Hier findet Ihr eine Übersicht einiger Highlights:

Unter dem Motto "Die ganze Stadt als Bühne" wird in diesem Jahr die 15. Jüdische Woche gefeiert. © PR/HaiwaiiF3

Die Woche wird alle zwei Jahre vom Kulturamt der Stadt Leipzig gemeinsam mit dem Kultur- und Begegnungszentrum Ariowitsch-Haus e. V. ausgerichtet. Und nun ist es unter dem Motto des gleichnamigen Themenjahres "Die ganze Stadt als Bühne" wieder so weit.

Eröffnet wird die Event-Reihe kostenlos und unter freiem Himmel am Sonntag um 15 Uhr im Hof der Grassi Museen. Sollte es regnen, wird die Zeremonie mit OB Burkhard Jung (65, SPD) nach drinnen verlegt. Im Anschluss feiert dann die Ausstellung "Emmy Rubensohn: Netzwerkerin und Musikförderin - von Leipzig bis New York" ihre Premiere.



Wer sich am selben Tag noch in Leipzig umsehen und sich gleichzeitig über jüdisches Leben erkundigen möchte, könnte ab 11 Uhr dem Alten Israelitischen Friedhof an der Berliner Straße einen Besuch abstatten.

Bei einer Führung wird den Besuchern die lange Geschichte der größten jüdischen Ruhestätte in Mitteldeutschland vermittelt. Tickets für die 1,5-stündige Tour gibt es für acht bzw. zehn Euro online, Restkarten vor Ort beim Guide. Am 27., 28. und 29. Juni sowie am 2. Juli findet die Führung erneut statt.

Wichtig: Männliche Besucher müssen während der Tour über den Friedhof eine Kopfbedeckung tragen.