Die Polizei warnt vor Taschendiebstählen in Leipzigs Innenstadt!

Aufgrund der häufigen Vorkommnisse im April warnt die Polizeidirektion Leipzig ausdrücklich vor Taschendieben. (Symbolbild) © 123RF / bwylezich

Im April sei die Polizeidirektion Leipzig vermehrt über Taschendiebstähle informiert wurden.

Ein Beispiel ereignete sich am 15. April, als eine 30-jährige Frau gegen 14.30 Uhr beim Aussteigen aus der Straßenbahn ihren geschlossenen Rucksack aufsetzte. Nur wenig später bemerkte sie in einem Geschäft, dass dieser geöffnet wurde. Ihr Portemonnaie fehlte, wie die Polizei mitteilte.



Am späten Nachmittag desselben Tages stellte eine 60-Jährige, nach dem Besuch mehrerer Läden in der Innenstadt, am Neumarkt fest, dass ihre Geldbörse, sowie ein Shirt aus ihrem eigentlich geschlossenen Rucksack entwendet wurden.



Auch in der darauffolgenden Woche wurde ein Rucksack gestohlen. Eine 49-jährige Frau telefonierte am Samstagnachmittag auf einer Bank an der Thomaswiese. Ihren Rucksack hatte sie über die Schulter gehängt.

Erst als sie ihr Telefonat beendete und aufstand, bemerkte sie, dass der Rucksack plötzlich weg war.