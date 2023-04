14.04.2023 12:27 Erinnerung an Butscha-Massaker: Graffiti an russischer Kirche in Leipzig angebracht

Unbekannte Sprayer brachten in der Nacht auf Freitag ein Graffiti an der russischen Gedächtniskirche im Leipziger Zentrum-Südost an.

Von Janina Papst

Leipzig - Unbekannte Sprayer brachten in der Nacht auf Freitag ein Graffiti an der russischen Gedächtniskirche im Leipziger Zentrum-Südost an. An die Fassade der russischen Gedächtniskirche sprühten die Unbekannten den Namen des ukrainischen Dorfes Butscha. © Anke Brod Nach Angaben der Polizeidirektion machten sich die Sprüher vermutlich im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 23.20 Uhr an der Fassade der Kirche in der Philipp-Rosenthal-Straße zu schaffen. Dort brachten sie mit schwarzer und roter Farbe das kyrillische Wort "Буча" an, das für "Butscha" steht - das ukrainische Dorf, in dem die russischen Besatzungskräfte im Frühjahr 2022 ein schreckliches Massaker verübt haben sollen. Nach der Befreiung waren dort 458 Leichen gefunden worden, 419 davon mit Anzeichen auf Folter, Schüsse oder Schläge. Bis heute leugnet die russische Regierung eine Beteiligung ihrer Soldaten, international gilt Russland allerdings als eindeutig verantwortlich für die Kriegsverbrechen in Butscha. Leipzig Darum wird am Samstag die Roma-Flagge vor dem Leipziger Rathaus gehisst Die Kosten für die Entfernung des 1,20 x 0,74 m großen Graffiti schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Die Kirche steht seit über 100 Jahren in Leipzig: Im Oktober 1913 wurde sie eingeweiht. © Christian Grube Gegen die unbekannten Sprayer wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

Titelfoto: Anke Brod