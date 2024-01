11.01.2024 19:46 4.699 280 Kinder evakuiert: Brand bricht in Keller von Grundschule aus!

Von Eric Mittmann

Leipzig - Feuerwehreinsatz in der Schule am Leutzscher Holz in Leipzig! In der Schule am Leutzscher Holz in Leipzig ist es am Donnerstag zu einem Kellerbrand gekommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie TAG24 vonseiten der Rettungsleitstelle erfuhr, war es gegen 14.45 Uhr zu einem Brand im Keller der Grundschule im Stadtteil Altlindenau gekommen. Kameraden der Berufsfeuerwehren West und Südwest eilten umgehend zum Ort des Geschehens. Die Schule wurde vorübergehend evakuiert. "Die rund 280 Kinder wurden dazu in der Sporthalle untergebracht und versorgt", erklärte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Abend. Glücklicherweise konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle bringen und dadurch Schlimmeres verhindern. Wie es zu dem Feuer gekommen war, war am Donnerstag noch unklar. Leipzig Feuerwehreinsatz Heftiger Balkonbrand in Silvesternacht: Feuer greift auf Dach über Noch am Nachmittag war der Einsatz für die meisten Kameraden beendet und sie konnten in ihre Wachen zurückkehren. Die Feuerwehrleute lüfteten die Schule noch einmal gut durch, sodass der Unterricht am morgigen Freitag fortgesetzt werden kann. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wie hoch der Schaden ausfiel, konnte indes noch nicht gesagt werden. "Er kann allerdings nicht allzu hoch sein, schließlich wird der Unterricht morgen fortgesetzt", so der Polizeisprecher. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Die Polizei hat Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Original-Meldung vom 11. Januar, 16.44 Uhr. Text aktualisiert um 19.46 Uhr.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier