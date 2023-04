Brand in Leipzig: Seniorin und zwei Kinder im Krankenhaus

Leipzig - Nach einem Wohnungsbrand an der Leonhard-Frank-Straße in Leipzig mussten zwei zehn und elf Jahre alte Kinder sowie eine Seniorin (86) in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Wohnungsbrand auf der Leonhard-Frank-Straße beschäftigte am Mittwoch Kameraden der Leipziger Feuerwehr. (Symbolbild) © mino21/123RF

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war der Brand gegen 18.37 Uhr gemeldet worden. Rettungskräfte eilten daraufhin zum Ort des Geschehens, wo sich dies bestätigte.

Die Kameraden der Feuerwehr machten sich umgehend an die Löscharbeiten. Nachdem diese beendet waren, wurde das Haus noch auf weitere Glutnester überprüft. "Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet", so der Sprecher.

Die zwei Kinder, die in der Wohnung leben, seien vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die 86-jährige Frau habe eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei ebenfalls ambulant behandelt worden, wie es in einer ergänzenden Mitteilung der Polizei am Donnerstagmorgen hieß.

Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. "Alle anderen Anwohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnunge zurück."



Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar. Auch eine Schadenssumme stand noch nicht fest. Ein Brandursachenermittler soll nun Aufklärung bringen.