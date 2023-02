Dichter Qualm: Müll fängt in Hausflur Feuer und sorgt nachts für Aufregung

Groitzsch - Im Landkreis Leipzig ist in der Nacht zum Sonntag in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen.

Im betroffenen Hausflur hatte abgelegter Müll gebrannt. © Feuerwehr Groitzsch

Wie die Feuerwehr am Sonntag berichtete, wurden die Einsatzkräfte um 2.40 Uhr über einen Notruf in die Südstraße in Groitzsch alarmiert. 17 Kameraden mit vier Löschfahrzeugen eilten zur Stelle.

Als die Kameraden der Feuerwehr vor Ort eintrafen, drang dichter Qualm aus zwei Hauseingängen. Dort war abgelagerter Müll in Brand geraten.

Die Bewohner hatten sich an ihren Fenstern versammelt, einige von ihnen wurden während der Löscharbeiten evakuiert. Unter Atemschutz löschten die Kameraden den Brand. Verletzt wurde niemand, nur ein älterer Herr wurde auf Verdacht medizinisch untersucht.

Nach der Brandbekämpfung wurden die Wohnungen belüftet, dazu kam ein Überdrucklüfter zum Einsatz.



Sieben Bewohner mussten die Nacht vorsichtshalber außerhalb der Wohnungen verbringen, bis die Reinigungsarbeiten abgeschlossen waren. Nach 1,5 Stunden war der Einsatz beendet.